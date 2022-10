160,00 €

Loin de s'incliner devant la longue lignée des coloris Air Max 90 maximalistes, cette version tout droit sortie des marécages se hisse au-dessus de la masse avec l'intention d'en découdre. Elle incarne la loi de la jungle sous la forme d'une chaussure décontractée. Sur l'empeigne, l'imprimé en fausse fourrure marque son territoire, sur un garde-boue à motif alligator. La semelle de propreté et la semelle intérieure, quant à elles, se parent d'un rouge qui se laisse entrevoir le long de la semelle extérieure transparente. Cette AM 90 à sang froid reste fidèle aux modèles de running des années 90 avec une semelle extérieure en caoutchouc à motif gaufré, des renforts cousus et une plaque thermoplastique au niveau de la semelle intermédiaire, pour une légèreté exceptionnelle et un amorti dynamique. C'est la chaussure idéale pour attirer les regards dans la rue ou se couvrir de boue en courant dans les flaques.