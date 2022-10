Dites « oui » à la Air Max 1 x Kasina. Version matrimoniale de la chaussure qui a révélé l'unité Air au monde entier, cette collaboration historique met à l'honneur la culture et l'héritage. Inspirée du won-ang (canard mandarin), symbole d'unité et d'amour, l'empeigne présente un won-ang brodé et un motif avec deux canards qui se rejoignent sous la semelle extérieure translucide. La texture en crin de poney et le daim doux procurent une plaisante sensation et rendent chaque jour unique, tandis que des détails exclusifs, notamment le porte-clés won-ang et le deubré en bois, vous rappelle que c'est à votre tour de briller.

SKU : DQ8475-001