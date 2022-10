Les bases d'un style décontracté : de la toile de chanvre, un renfort latéral en daim et une semelle extérieure façon crêpe. On remonte le temps jusqu'en 2004 avec la nouvelle version de la célèbre Air Max 1 « Crepe Hemp ». Les détails Mousse menthe contrastent avec l'empeigne Marron moyen et Naturel facile à associer à n'importe quelle tenue, et les matières texturées distinguent la chaussure des autres modèles. Pour compléter le tout, sa semelle extérieure premium et ultra-douce apporte une touche haut de gamme qui attirera les regards. Enfilez-la, et bougez en toute liberté.

SKU : FD5088-200