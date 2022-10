La Air Jordan V tire son inspiration des lignes et des performances des avions de chasse. Conçu par Tinker Hatfield et sorti initialement en 1990, le modèle revient dans une nouvelle édition premium, qui remplace le filet en plastique d'origine par du cuir tissé. Elle est entièrement recouverte d'une couleur Platine pur, jusqu'à la semelle extérieure translucide, pour un look élégant qui n'a pas besoin d'en mettre plein la vue.