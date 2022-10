Dès ses débuts, MJ a été un ambassadeur du basketball dans le monde entier. Bien qu'il ait fait de nombreux déplacements à l'étranger pour promouvoir son sport, un des événements les plus importants s'est déroulé dans son pays lors d'un match caritatif en 1988. À cette occasion, MJ et les meilleurs joueurs de la ligue ont envoûté le public de Los Angeles pendant 48 minutes de jeu offensif d'une grande pureté. Les deux équipes ont affolé (et cassé !) les compteurs en marquant 200 points. MJ, qui a régalé le public avec ses dunks à la mi-temps, s'est retrouvé à la tête des scoreurs avec un total de 54 points. Cette Air Jordan III présente les couleurs portées par MJ lors de cette nuit magique. Elle est conçue en cuir pleine fleur premium avec la signature de MJ sur la languette. En guise de clin d'oeil à l'influence internationale de la star, la chaussure est livrée dans une boîte ressemblant à un passeport, avec du papier de soie imprimé retraçant ses voyages dans le monde.