La Air Jordan 12 se démarque des autres modèles emblématiques MJ par sa silhouette unique et son style color-block audacieux. Mais son design va plus loin que sa simple apparence : confectionnée dans des matières premium et dotée d'un grand renfort latéral, la chaussure s'impose comme l'une des créations de Tinker Hatfield les plus résistantes. Cette version basse offre une palette de couleurs épurée et printanière, mélangeant du blanc et du Impulsion lagon, avec des touches réfléchissantes et une semelle intérieure dégradée.