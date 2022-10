Cette année encore, Jordan célèbre le Nouvel An chinois avec, pour l’occasion, une version revisitée de l'emblématique Air Jordan XII. La chaussure qui a offert à MJ son 5e titre se pare ainsi d’éléments or métallique et d’une semelle de propreté multicolore. Avec une empeigne en satin noir rehaussée de renforts blancs texturés, vous fêterez l'événement avec style.