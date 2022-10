« Une qualité inspirée du plus grand joueur de tous les temps ». Voilà qui résume assez bien la première chaussure signature de MJ, parée d'un coloris discret. Le cuir richement texturé Discret et blanc vieillit à la perfection, tandis que le logo classique rend hommage au look qui a redéfini le basketball et le streetwear tels que nous les connaissons.

SKU : 555088-037