159,99 €

Travis Scott, originaire de Houston au Texas, artiste de hip-hop et fondateur d'une maison de disques, continue de réinventer la AJ1 Low, pour un retour aux sources du modèle emblématique. Fidèle au penchant de Travis Scott pour les tons naturels et le style usé, cette version est dotée d'une semelle intermédiaire à effet vieilli, avec des lacets et des renforts en cuir foulonné assortis. Le cuir nubuck premium, le logo Cactus Jack sur la languette, le talon gauche et la semelle de propreté ne manqueront pas d'attirer les regards. Et si vous y regardez de plus près, oui, le Swoosh est inversé, un détail désormais emblématique des designs de Travis Scott.

SKU : DM7866-162