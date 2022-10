Pour fêter le 40e anniversaire de la AF1, on se rassemble pour montrer que l'union fait la force.

Découvrez la « Feel Free, Let's Talk », une véritable invitation à joindre nos forces pour célébrer les personnes et les lieux qui comptent à nos yeux.

On a beau avoir des visions, des origines et des idées différentes, notre envie de faire avancer la culture nous unit. Avec pour inspiration nos communautés et nos ancêtres, à nous de créer le futur ensemble.