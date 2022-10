189,99 €

Matthew M. Williams, fondateur et directeur artistique de 1017 ALYX 9SM, s'appuie sur son art pour repousser les frontières de la mode. Sa philosophie est simple : associer les influences de sa vie aux États-Unis et en Europe aux toutes dernières innovations. Totalement inscrite dans cet esprit, la 005 Slide x MMW est une claquette conçue pour vous accompagner partout. La semelle extérieure en mousse double densité (avec une plaque de stabilité à l'intérieur) assure un confort propice à la méditation, tandis que l'empeigne en mousse aérée intègre des perforations qui évacuent la chaleur. Nous avons même ajouté des trous de drainage sous le pied pour vous aider à rester au sec. Et comme nous savons que vous allez beaucoup voyager, un sac de transport vous permet de les ranger facilement pour vos prochaines vacances, même si vous allez sûrement vouloir les garder aux pieds.

SKU : DH1258-002