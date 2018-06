Préparation : Porter environ un litre d'eau et le sel à ébullition dans une grande casserole. Ajouter

le riz, réduire la température, couvrir et laisser mijoter pendant 35 à 40 minutes ou

jusqu'à ce que les grains de riz éclatent et deviennent plus souples tout en restant

fermes. Pendant ce temps, préparer la vinaigrette en mélangeant l'huile, le vinaigre,

le tahini, la moutarde, l'échalote, le sel et le poivre dans un petit bocal en verre doté

d'un couvercle. Secouer vigoureusement pour bien mélanger. Égoutter le riz, le verser dans un grand saladier et immédiatement le mélanger

à la vinaigrette. Laisser le riz refroidir, puis ajouter les radis, le chou frisé, les carottes, les ciboules

et les fèves edamame, puis bien mélanger. Goûter et ajouter un soupçon d'huile d'olive, de sel et de poivre si nécessaire. Laisser la salade mariner au réfrigérateur pendant au moins 30 minutes avant de la

servir.