Personne n'aime démarrer une course lentement. Dès que retentit le signal de départ,

vous n'avez qu'une envie : courir aussi vite que vous le pouvez et tenir le plus longtemps possible.

C'est tout à fait naturel. Mais si votre objectif est de finir en force (ou, dans certains cas, de finir tout court),

il est bien plus intéressant de vous maîtriser, de démarrer à un rythme régulier, puis d'accélérer progressivement

pour ne pas vous effondrer avant d'avoir franchi la ligne d'arrivée. Pour améliorer votre capacité physique et

mentale à accomplir ceci, vous pouvez intégrer des negative splits (qui consistent à courir la deuxième

moitié de votre run plus vite que la première) à vos entraînements.

« Si vous vous entraînez avec ce principe en tête et que vous réglez votre organisme sur différents rythmes, vous

expérimenterez l'un des sentiments les plus gratifiants en sport : le sentiment de gagner en force et en puissance

dans la seconde moitié de votre course », affirme Jason Rexing, coach du Nike+ Run Club (NRC) de San Francisco.

« Il n'y a rien de plus motivant que de voir les coureurs qui nous précèdent devenir de plus en plus grands dans

notre champ de vision, puis de les dépasser, en route vers un record personnel. »

Voici une rapide présentation pour vous apprendre quand et comment intégrer les negative splits à votre entraînement.