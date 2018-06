QUELLES SONT LES NOUVELLES OPTIONS POUR PARTAGER MA COURSE ? -Depuis quelques années, nos coureurs ont partagé des millions

de photos étonnantes prises lors de leurs courses, et nous

sommes ravis de vous proposer une toute nouvelle série

d'autocollants que vous pourrez utiliser pour personnaliser

votre parcours de running, une photo ou une nouvelle affiche. -Après votre course, vous pouvez choisir de partager

votre parcours de running accompagné d'une photo prise

par votre appareil ou une affiche personnalisée

présentant un arrière-plan que nous avons conçu.

Ainsi, vous aurez toujours une aventure épique à

partager avec vos amis sur le Fil d'actus. -Découvrez à quelle hauteur vous avez grimpé ou quelle était

votre fréquence cardiaque avec les nouveaux autocollants basés

sur les données réelles. Racontez l'histoire de votre course

avec les graphiques d'altitude, un itinéraire, l'icône de

la météo locale, etc. Tous ces autocollants ont été créés

à l'aide des données en temps réel relatives à votre course. -Outre le partage de photos, vous pouvez également créer vos

propres légendes, donner des titres à vos courses et taguer

vos amis et l'emplacement de vos courses. Vous pouvez également

@mentionner un ami pour lui montrer ce qu'il a raté et le

motiver pour sa prochaine course. Tous les amis @mentionnés

ou taggués sur la course seront informés via leur Messagerie. -La nouvelle application Nike+ Run Club ne prend pas en charge le

partage automatique sur les réseaux sociaux. Toutes les publications

que vous partagez incluent une image, un parcours ou une affiche.