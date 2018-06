In unserem Laufuniversum gibt es einen Leitspruch, der

uns alle vereint: Wir alle sind Läufer. (Ja, auch du.) Aber das war nicht immer so. Wir waren alle mal Laufanfänger. Wir haben uns durch die

ersten Kilometer gequält, durch diese "Warum tu ich das bloß"-Läufe, bis wir unseren ersten "Wow,

ich wusste gar nicht, dass so viel in mir steckt"-Lauf erlebt haben. Und dann haben wir erkannt, dass

es beim Laufen nicht einfach nur um das Laufen geht. Laufen ist etwas, das in uns allen steckt. Daher soll der Nike+ Run Club dir helfen, dass auch du das für dich entdeckst. Lauf mit uns. Es bleiben immer ein paar Ängste, Zweifel oder Befürchtungen. Und bevor du über die Ziellinie läufst, wollen

wir uns noch kurz mit einigen dieser typischen Ängste befassen, die jeden Läufer am Anfang beschäftigen.





LAUFEN HÄNGT NICHT VON DER KÖRPERFORM AB Die Wahrheit ist: Wenn du einen Körper hast, dann bist du ein Läufer. Das war's schon. Egal, was für eine

Figur du hast, du bist ein Läufer. NIEMANDEN INTERESSIERT ES, DASS DU ANFÄNGER BIST Solange du dir kein Schild mit der Aufschrift "Anfänger" um den Hals hängst, wird man es dir wahrscheinlich

noch nicht einmal ansehen. Auch wenn du dich vielleicht am Anfang unwohl fühlst, es ist wirklich so: Niemand

macht sich lustig über dich, wenn du vorbeiläufst. Wahrscheinlich bist du vielmehr eine Inspiration für andere. DU MUSST NICHT JEDEN TAG LAUFEN, UM BESSER ZU WERDEN Der Schlüssel ist, regelmäßig zu laufen, ohne zu übertreiben. Erholungstage sind genauso wichtig wie

hartes Training. Es ist also kein Problem, mal ein oder zwei Tage auszusetzen. DU MUSST NICHT BESSER WERDEN, BEVOR DU MIT ANDEREN LAUFEN KANNST Sei nicht schüchtern. Im Gegenteil: Je früher du Freunde findest, mit denen du zusammen läufst, desto besser.

Läufer, die gemeinsam laufen, sind oft schneller und besser. Sie unterstützen sich gegenseitig unabhängig

von ihrem Tempo und ihrem Level. Vergiss nicht: Bei NRC Live Sessions kannst du mit uns

zusammen laufen. Einen Run Club in deiner Nähe finden.