Von Schaumfarben bis zu auffälligen Prints – die 90er waren eine Zeit für wilde und lustige Experimente in Mode und Kultur. Dies war das Jahrzehnt, in dem die Solo-Reise des legendären Swoosh-Logos begann. Mit dem Nike Dri-FIT One Luxe Icon Clash Trainingstanktop zollst du der Geschichte Tribut und gehst in die Zukunft der Leichtathletik. Besonders weiches, schweißableitendes Material und Racerback-Träger sorgen für kühlen Tragekomfort beim Spielen. Mit dem Swoosh-Logo auf der Brust und einem Out-of-the-Box-Print fühlst du dich sicher in allen Situationen. Dieses Produkt besteht aus mindestens 75 % recyceltem Polyester.

Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Atomic Green

Style: DM7645-011