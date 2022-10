Der Air Trainer 1 kombiniert klassische Herbsttexturen mit einem Freizeitlook. Er wurde als einer der legendärsten Schuhe von Nike gefeiert und ist vom Champion im Fitnessstudio zum Lieblingsstück mit einem anpassbaren Look und kompromisslosem Tragekomfort geworden. Die Wildleder-Überzüge in Enamel Green sorgen für einen hochwertigen Look und ein angenehmes Tragegefühl. Der Sail-Swoosh, der Riemen am Vorfuß und die Außensohle sorgen für einen Retro-Look, der einfach zu stylen ist. Wohin wirst du deine Turnschuhe also hinbringen?

Gezeigte Farbe: Enamel Green/Summit White/Coconut Milk/Sail

Style: DX4462-300