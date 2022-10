Der Nike Air More Uptempo hat Wilson Smith, dem Designer hinter seinem legendären Look, alles zu verdanken. Von dem großen A-I-R auf beiden Seiten bis zum Air-Element unter dem Fuß – diese Schuhe wurden in den 90er Jahren zu einem Teil von Smiths Vermächtnis und der Geschichte von Nike. Dieses Paar ist strapazierfähig und zum Spielen entwickelt und ehrt Smith zum Beispiel mit einer in das Design eingewebten Signatur.

Gezeigte Farbe: Sail/Light Thistle/Pink Foam/Schwarz

Style: DQ0514-100