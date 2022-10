Deine kleinen Abenteurer werden es lieben, die Natur mit dem Nike Air Max 90 Toggle SE zu erkunden. Diese Sonderedition unseres AM90 in Kindergröße fördert Entdeckungen und Spiele in der Natur. Such nach dem von Pilzen inspirierten Print über der Mittelsohle. Kann dein Kind all die lustigen Details finden, die wir in diese strapazierfähigen Schuhe eingearbeitet haben?

Gezeigte Farbe: Sesame/Bright Crimson/Medium Olive/Light Thistle

Style: DR0419-200