Der Nike Air Max 90 LTR besticht durch den ikonischen Look des originalen AM90 und sorgt jetzt für ein besseres Tragegefühl – nur für dich! Was ist besser, fragst du? Nun, wir haben die Dämpfung weicher und flexibler gemacht. Außerdem haben wir das Air-Element speziell für Kinder optimiert und den Zehenbereich geformt, um mehr Spielraum zu gewährleisten. Diese Schuhe wurden für den Einsatz in allen Situationen entwickelt und bringen einen 90er-Jahre-Klassiker in eine neue Generation.

Gezeigte Farbe: Summit White/Pink Foam/Honeydew/Coconut Milk

Style: DQ0276-100