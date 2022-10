Dieser AF1 feiert 40 Jahre Fortschritt in Sport und Mode und kombiniert Elemente beliebter Launches, um zu betonen, welchen Platz das zeitlose Design in der Sneaker-Geschichte einnimmt. Goldene Akzente, eine geprägte *40* auf der Ferse und ein besonderes Zungenlabel sind nur einige der Verzierungen, die dich zur Party einladen. Das geschmeidige Leder in auffälligen Farben vervollständigen den Look und sorgt für ein großartiges Finale. Glückwunsch zum Jahrestag!

Gezeigte Farbe: Sail/Metallic Gold/Schwarz/Team Red

Style: DQ7582-100