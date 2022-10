12664838311 - 15. Juni 2022

Lo short veste un po' largo, sono sceso di una taglia e sono giusti. Il tessuto in poliestere e nylon è leggerissimo e freschissimo, non l'ho messo ancora sotto pressione ma sembra molto resistente alle abrasioni, molto meno alle fonti di calore (come sigarette). Ottimo che siano fibre riciclate, nel complesso quindi sono molto contento dell'acquisto perchè perfetto per l'estate.