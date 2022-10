Mach dich bereit, in diesem vom Varsity-Style inspirierten AJ1 das Team stolz zu machen. Das klassische Color-Blocking-Design und das flauschige Chenille-Material am Swoosh erinnern an die Letterman-Jacke, während die gerippte Zunge und das weiche Futter den Look und das Tragegefühl auf ein neues Level bringen. Einen weiteren Boost erhält dein Team-Spirit durch den "NIKE AIR"-Anhänger in stylischem Design, der die Weichen auf Sieg stellt.

SKU: DJ4891-061