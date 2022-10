CACT.US CORP hat sich mit Nike zusammengetan, um diese robuste Webhose zu kreieren. Das wasserabweisende Material sorgt für trockenen Tragekomfort und die verstärkten Einsätze am Knie halten jedem Abenteuer stand. Die schnittige Passform mit Reißverschlüssen im unteren Bereich und verstellbaren Bündchen ermöglicht einen personalisierten Look.

Die Tasche ist so designt, dass Handys keinen Empfang haben: weder zum Senden noch zum Empfangen. Wenn dein Handy sich in der Tasche befindet, könntest du also wichtige Anrufe oder Nachrichten verpassen oder mit dem Handy gekoppelte Geräte haben keine Verbindung mehr.