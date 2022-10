Das Team wollte etwas für die Spieler der französischen Basketball-Community kreieren und darauf anspielen, dass viele der Jugendlichen die Farben von nordamerikanischen Basketball- oder Fußballteams auf der Straße tragen würden. Sie wollten eine Ästhetik schaffen, die an dieses besondere Gefühl in Paris erinnert.

"Die allererste offizielle Jordan Collaboration war mit Quai 54 und wir sind sehr stolz darauf. Es ist ein großes Privileg, das wir nicht als selbstverständlich ansehen. Wir wissen die Möglichkeit zu schätzen, unsere Geschichte zu erzählen und unsere Werte durch diese Collaborations zu teilen."

Creative Director Thibaut de Longeville erzählte uns mehr über die treibende Idee hinter dem Design des Schuhs zum 15. Jubiläum – einer Verschmelzung Pariser und westafrikanischer Identität. Das Muster spielt mit den traditionellen Farben von Paris (blau und rot) sowie den traditionellen Farben Westafrikas (grün, gelb und rot). Diese Farben kommen am häufigsten in den westafrikanischen Flaggen vor.

"Es geht besonders um den Beitrag, den Personen afrikanischer Herkunft zum französischen Basketball, zum französischen Style und zur gesamten französischen Kultur leisten. In Paris gibt es eine einzigartige Vermischung der Kulturen, die Einfluss auf Sport, Musik, Fashion und Kultur in ganz Frankreich und in ganz Europa hat und jetzt auch weltweit Nachhall findet."