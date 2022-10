1991 waren viele Dinge cool – wie Ballonhosen und Topffrisur. Im Gegensatz zu diesen stilistischen Fehlgriffen ist der Air Span II bestens gealtert. Der Air Span II stammt unverkennbar aus den 90ern, präsentiert sich aber in einem zeitlosen Style, der auch 27 Jahre später so relevant wie immer ist. Sein Mesh-Obermaterial bietet atmungsaktiven Tragekomfort. Das gekapselte Air-Element unter dem Fuß und die Schaumstoff-Dämpfung sorgen für ein weiches Tragegefühl. Der Air Span II kehrt mit Akzenten in Dust und Solar Red auf Schwarz zurück – und zeigt, dass er in jedem Jahrzehnt cool sein kann.