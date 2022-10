170,00 €

Der Nike x Travis Scott Air Max 270 ist inspiriert von Travis Scotts Fähigkeit, sich und seine Fans auf eine Reise in eine fantasievolle Welt fernab der Realität mitzunehmen. Das Design vereint den Vibe und die Ästhetik der 90er mit einem eingetragenen Tragekomfort. Die Braun- und Orangetöne der sichtbaren Schaumstoffschicht und die farblich vom Trail-Style inspirierten Überzüge spiegeln Travis Scotts Vorliebe für Vintage-Designs wider.

Die Mittelsohle kombiniert Nike React-Schaumstoff mit einem 270 Grad sichtbaren Air-Element an der Ferse. Das wellenförmige Design des Obermaterials führt die in die Mittelsohle eingearbeiteten Kerben optisch fort, während das Fleece-Material am Knöchel für weichen Tragekomfort sorgt. Das Cactus Jack-Logo ist auf dem Fersentab sowie der Innensohle abgebildet und auf der Zungenlasche befindet sich eine Schnürsenkelfixierung in Retro-Farben. Als Version für Erwachsene, Kinder im Vorschulalter und Kleinkinder verfügbar.