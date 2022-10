Vor über 30 Jahren veränderte der Nike Air Max die Marke (und Sneaker an sich), indem er dem Kunden einen kleinen, aber feinen Einblick gewährte. Durch ein kleines Fenster war die revolutionäre neue Technologie erstmals sichtbar. Die sichtbare Air war geboren. Das Original von 1987 kommt nie aus der Mode und steht für zeitlosen, mühelosen Style. Die neueste Farbgebung in Summit White mit einem Swoosh in Sunset Pulse und Details in Kinetic Green eignet sich perfekt für die Frühlingszeit.