Im Jahr 1988 entstand einer der bekanntesten Slogans der Welt. Er war eine Ode an Fitness und Mut, die seitdem Athleten auf der ganzen Welt motiviert, schneller zu laufen, höher zu springen und ihr Potential über alle Hürden hinaus maximal auszuschöpfen.



Dieses Jahr feiert der Slogan seinen 30. Geburtstag.



Zur Feier dieses Jubiläums trägt die Special Edition des Air Max 1 aus der Just Do It-Kollektion die Schriftart und Grafik des Slogans in seiner Debütversion von 1988. Der Schuh verfügt zudem über einen Schlüsselbund aus Gummi, der an das legendäre Poster aus dem gleichen Jahr erinnert.