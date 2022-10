Ein Style wie frisch gepresst. Dieser Air Jordan 7 lässt einen Colorway aus 2006 wieder aufleben, um das 30. Jubiläum der preisgekrönten Silhouette zu feiern. Hochwertiges schwarzes Nubuk bildet einen tollen Kontrast zu den energiegeladenen Akzenten in Citrus, einschließlich Nähten und aufgesticktem Jumpman. Das Futter in Varsity Red und die 23 auf der Ferse erinnern an Meisterschafts-Momente. Also nimm einen Schluck und sorge für neuen Schwung.

SKU: CU9307-081