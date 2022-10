132,97 €

Wenn du die 90er erlebt hast, kanntest du vielleicht jedes Wort der Geschichte auswendig und kannst sie vielleicht noch immer vorsingen – die Geschichte, die mit einem Gerangel auf einem Spielplatz in West Philadelphia anfing und auf dem Tron eines Anwesens in Bel Air endete. Als der Fresh Prince aus seinem Taxi ausstieg, trug er den Air Jordan V, der in der Farbgebung "Grape" einen wichtigen Bestandteil seiner königlichen Garderobe bildete. Jetzt kehrt der Schuh zurück und erinnert mit Special Edition-Details an die legendäre Sitcom.