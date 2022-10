Im Jahr 1988 wurde Michael Jordan zum ersten Mal als MVP geehrt. Im selben Jahr wechselte der Air Jordan III seine MVP-Farben in die unvergessliche Kombination aus Schwarz und Cement Grey. Der neueste Air Jordan XXXII wurde von diesem beliebten Design inspiriert. Das Obermaterial ist schwarz, weiß und rot und zeigt den unverzichtbaren Elephant-Print an der Ferse. Das "M.V.P"-Tag auf der Innenzunge erinnert an das Jahr 1988 – ein ruhmreiches Jahr sowohl für den Spieler als auch für die Marke.