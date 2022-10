Das eindrucksvolle Vermächtnis des Air Jordan 11 beinhaltet wegweisende Fortschritte in Sachen Performance und Style. Einige Variationen dieser Silhouette sind bekannter als andere – aber es wird Zeit, dass der Low I.E. die Aufmerksamkeit erhält, die er verdient. Das unterschätzte Design war die erste Low Top-Version des AJ11 und greift unverkennbare Details auf, um einen vielseitigen Look zu kreieren, bei dem Atmungsaktivität und Tragekomfort im Mittelpunkt stehen. Dieses Modell ist mit einem originalen, vom Air Jordan 3 inspirierten Colorway ausgestattet: Akzente in Cement Grey, Weiß und Fire Red auf schwarzem Grund.