Der Schuhdoktor hat angerufen – 20/40 erweckt die Vision zum Leben. Wir feiern 40 Jahre Basketballstyle abseits des Courts und statten den AF1 "West Indies" mit seinem ursprünglichen Design aus. Den Colorway in Weiß und Classic Green gab es vor 20 Jahren zum ersten Mal zu sehen. Er war einer von vier Neuerscheinungen, mit denen dem West Indian Day Parade Carnival in New York Tribut gezollt wurde. Geschmeidiges Leder, aufgestickte Details und vom Insel-Hopping inspirierte Innensohlen unterstreichen den originalen Look, während der Mesh-Kragen, das gewebte Zungenlabel und das "West Indies"-Dubrae dein Spiel mit Off-Court-Allure auf ein neues Level bringen.

SKU: DX1156-100