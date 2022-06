Was du wissen musst, wenn du trainieren willst, während du versuchst, schwanger zu werden – erklärt von Frauenärzt:innen

Wenn du bereits gerne trainierst, kannst du beim zweiten Teil dieses Abschnitts weiterlesen. Wenn du wieder einsteigst oder Bewegung ganz neu für dich ist: High Five! Wir freuen uns, dass du (wieder) loslegst. "Angenommen, du bist noch nicht ganz bereit für den Versuch, schwanger zu werden, aber hast dieses Ziel schon vor Augen: Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, dein Fitnessniveau zu erhöhen und die Intensität zu steigern, wenn es sich gut anfühlt", sagt Jane Wake, Expertin für Prä- und Postnatalsport in London. Du kannst eine bessere Cardio-Fitness, Kraft, Körperbewusstsein und vieles mehr erreichen – eine gesunde Grundlage für den Versuch, schwanger zu werden.



Wenn du dann bereit bist für den Versuch, schwanger zu werden, nimm den Fuß vom Gas und konzentrier dich auf ein moderates Training, das sich toll anfühlt und dir hilft, Stress zu bewältigen. Du weißt nicht, wie viel du trainieren solltest? "Es gibt zwar kein Geheimrezept, aber das U.S. Department of Health and Human Services empfiehlt, dass so gut wie jede und jeder mindestens 150 Minuten pro Woche Sport treiben sollte. Und dazu gehörst auch du", sagt Dr. Alan B. Copperman, Abteilungsleiter und klinischer Professor für Geburtshilfe, Gynäkologie und Reproduktionswissenschaft an der Icahn School of Medicine at Mount Sinai.