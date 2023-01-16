Alle Neuerscheinungen anzeigen

Jetzt entdecken

Letzte Aktualisierung: 16. Januar 2023
3 Min. Lesezeit

Nike FC

FM Broadcast: Fußball verbindet die Schwarze Diaspora

Im Rahmen des wichtigsten internationalen Fußballereignisses 2022 sprechen FM Broadcast und Nike FC wieder mit interessanten Gästen. Dabei sind diesmal der britische VERSUS-Autor Mayowa Quadri, John Adekunle, deutscher Spieler beim Darwin FC, Founé Diawara, Mitbegründerin von "Les Hijabeuses", und Taiwo Awoniyi, nigerianischer Stürmer in der englischen Premier League. Sie reden über ihre Erfahrungen im Sport und im Leben und bringen ihre vielfältigen Perspektiven in die Diskussion über den Fußball ein, um eine bessere Zukunft zu schaffen, in der alle willkommen sind.

Inklusion und Vielfalt für den Sport und die Kultur von morgen

FM Broadcast ist unsere Talk-Serie mit Gesprächen mit Athlet:innen, Aktivist:innen und Künstler:innen, die uns zur Gestaltung einer besseren Zukunft inspirieren.

Vorherige Folgen

  • FM Broadcast präsentiert: The Future of Football, slide 1 of 6

    Season 2 Episode 1

    Marathon of Mental Health
  • FM Broadcast präsentiert: The Future of Football, slide 2 of 6

    Season 2 Episode 2

    The Future of Belonging
  • FM Broadcast präsentiert: The Future of Football, slide 3 of 6

    FM Broadcast Presents

    How Black Athletes Shape the Future

Ursprünglich erschienen: 16. Januar 2023