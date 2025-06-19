Neue Maßstäbe in Sachen Halt, Tragekomfort und Performance: Der Nike Structure 26

Als Nike überlegte, wie es den Structure 25 verbessern könnte, erkannte das Designteam die Gelegenheit, den alten Schaumstoff durch eine seiner besten Dämpfungstechnologien zu ersetzen: ReactX. Zusätzlich zu der Weichheit des Schaumstoffs ermöglicht der Schuh auch ein sanfteres Abrollen von der Ferse zu den Zehen als der 25.

"Mir gefällt am Structure 26 am besten, dass er so bequem, aber nicht zu weich ist", sagt Nike Athlet und Goldmedaillengewinner Cole Hocker. "Er bietet die perfekte Mischung aus Komfort und Halt, womit ich das gesamte Training durchhalten kann."

Die Innovation endet jedoch nicht beim Schaumstoff. Das Kernstück des Structure 26 ist das Mittelfuß-Stützsystem von Nike, das für mehr Stabilität in den entscheidenden Schrittphasen sorgt. Das ist insbesondere bei Überpronation hilfreich, da der Schuh eine stabile Plattform für sanfte Übergänge ohne zu viel Kontrolle schafft.

Der Structure 26 verfügt über ein neues Mesh-Obermaterial und eine neu gestaltete Außensohle, die optimalen Tragekomfort und Leistung ermöglichen. Die verbesserte Polsterung des Obermaterials passt sich unterschiedlichen Fußformen an und sorgt gleichzeitig für besten Halt. Zudem zeichnet sich der Schuh durch außergewöhnliche Traktion und Strapazierfähigkeit in stark beanspruchten Bereichen aus.