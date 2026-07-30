So findest du das richtige Nike Fleece: Dein Studio Fleece-Guide
Einkaufs-Guide
Studio Fleece gibt es in drei unterschiedlichen Ausführungen: leicht, mittel und schwer. Hier erfährst du, wie du für jede Facette deines Lifestyles das richtige Modell auswählst.
Wichtigste Punkte auf einen Blick
- Nike Studio Fleece für Damen gibt es in drei Ausführungen – leicht, mittel und schwer –, die jeweils für andere Wärme- und Aktivitätsanforderungen entwickelt wurden.
- Alle drei Ausführungen sind in Standard- und Oversize-Passformen erhältlich.
- Die Studio-Fleece-Sets sind in allen drei Ausführungen erhältlich und ermöglichen einen durchwegs abgestimmten Look von Kopf bis Fuß.
- Für einfache Kombinationsmöglichkeiten für den Alltag solltest du mit einer leichten oder mittleren Ausführung beginnen. Für Schutz bei kaltem Wetter solltest du dich hingegen für die schwere Variante entscheiden.
- Maschinenwäsche kalt und auf niedriger Stufe im Trockner trocknen, damit das Fleece weich und das Material gut erhalten bleibt.
Was ist Nike Studio Fleece?
Nike Studio Fleece ist eine Kollektion aus Fleece-Oberteilen und -Hosen für Damen, die für Komfort, Vielseitigkeit und einen nahtlosen Einsatz im Alltag entwickelt wurden. Die Linie umfasst drei Stoffausführungen – leicht, mittel und schwer –, sodass du problemlos ein Lagen-System zusammenstellen kannst, das perfekt für deine jeweiligen Aktivitäten und jedes Wetter geeignet ist. Alle drei Ausführungen in der gesamten Kollektion haben die gleiche einheitliche Passform.
"Uns war es wichtig, uns sowohl auf das Tragegefühl als auch auf die Leistung zu konzentrieren", erläutert Jill Gonzalez, Senior Manager of Product Line Management bei Nike. "Deshalb war unser ultimatives Ziel, ein Material und Finishes zu entwickeln, die das weiche Feeling bieten, das sich Athletinnen wünschen."
Studio Sport (Dri-FIT- und Therma-FIT-Fleece) rundet das Sortiment für Athletinnen ab, die leistungsstarke Materialien mit dem gleichen unkomplizierten Tragegefühl wünschen.
Die drei Ausführungen von Nike Studio Fleece
Jede Ausführung hat ihre Aufgabe. Hier erfährst du, wie du die richtige Wahl triffst.
Schwer: Maximale Wärme und Struktur
Wenn es kalt wird, ist das schwere Studio Fleece die beste Wahl. Es ist robust genug, damit man es allein oder für einen besonderen Touch unter einem Trenchcoat tragen kann. Kombiniere es mit Leggings und deinen Lieblingsprodukten von Nike für einen Oversize-Hoodie-Moment oder entscheide dich für das Set, wenn du einen einfachen, abgestimmten Look möchtest.
Mittelschwer: Ausgewogener Tragekomfort und Flexibilität
Das mittelschwere Modell ist der Allrounder. Es ist strukturiert genug für einfache Kombinationsmöglichkeiten, aber weich genug, um es einzeln zu tragen. Ein Fleece mit Reißverschluss, kombiniert mit einer Jogginghose und Sneakern, eignet sich für alltägliche Besorgungen, einen Besuch im Café oder einen entspannten Trainingstag.
Leicht: Atmungsaktiv und einfach zu kombinieren
Leichtes Fleece ist komplett für Bewegungsfreiheit gemacht. Denke etwa an ein Crop-Fleece über Bike-Shorts oder einer Yogahose – perfekt für Warm-ups, Cool-downs oder wenn du zwischen den Sätzen etwas zum Überziehen brauchst. Es ist auch die beste Wahl für Lagenlooks unter einer schwereren Jacke, ohne dabei zu dick aufzutragen.
Mit den Nike Studio Fleece-Sets ist dein gesamter Look von Kopf bis Fuß perfekt abgestimmt. Für die Sets kombinierst du einen lässigen Hoodie oder ein Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt mit einer passenden Jogginghose. Sie sind in allen drei Varianten erhältlich.
Wie sollte ein Nike Studio Fleece sitzen?
Ein Nike Studio Fleece fällt seiner Größe entsprechend. Wähle deine übliche Größe für eine Standardpassform. Für einen Oversize- oder Lagenlook, der bei dickeren Modellen üblich ist, solltest du das Produkt eine Nummer größer wählen. Wenn du das Fleece als Midlayer unter einer Jacke trägst, bleibst du am besten bei deiner tatsächlichen Größe, damit es nicht zu voluminös wirkt. Die Größen sind bei allen drei Ausführungen gleich. Wenn also ein mittelschweres Produkt bei der leichten Ausführung passt, passt es also auch bei der schweren Ausführung.
"Studio Fleece sollte gleichermaßen bequem und zweckmäßig sein: eine neue, lässige Passform mit sorgfältig durchdachten Details, von den Proportionen bis zum allerkleinsten Finish", erläutert Claire Durfee, Lead Apparel Designer bei Nike.
So trägst du Nike Studio Fleece
Studio Fleece ist für jede Tageszeit geeignet. Trage es im Fitnessstudio, zusammen mit anderen Kleidungsstücken für Besorgungen oder als dein Lieblingsstück für die Freizeit. Hier findest du ein paar Ideen, wie du die einzelnen Ausführungen stylen kannst.
Schwer
- Oversize-Hoodie mit Leggings und Stiefeln
- Unter einem Trenchcoat für einen urbanen Touch
- Komplettes Fleece-Set für einen unkomplizierten Look von Kopf bis Fuß
Mittelschwer
- Fleece mit Reißverschluss, kombiniert mit einer Jogginghose und Sneakern
- Kombilooks für die Übergangszeit zwischen den Jahreszeiten
- Studio-Fleece-Set für einen einfachen, perfekt abgestimmten Look
Geringes Gewicht
- Crop-Fleece mit Bike-Shorts oder Yogahose
- Schicht zum Warm-up oder Cool-down im Fitnessstudio
- Baselayer unter einer wasserfesten Außenschicht an kalten Tagen
So wäschst du Nike Studio Fleece
So bleibt dein Nike Studio Fleece nach jedem Waschen weich: Kalte Maschinenwäsche im Schonwaschgang, das Kleidungsstück zum Schutz der Materialoberfläche auf links drehen, Weichspüler vermeiden (dieser kann eine Schicht auf den Fasern hinterlassen und so die Atmungsaktivität beeinträchtigen) und auf niedriger Stufe im Trockner trocknen oder an der Luft trocknen lassen. Nicht direkt auf der Außenseite des Fleece bügeln.
Die Wahl des richtigen Nike Studio Fleece: FAQ
Was ist Nike Studio Fleece?
Nike Studio Fleece ist die Kollektion für Alltagssportbekleidung von Nike. Sie besteht aus einer Auswahl an Oberteilen, Hosen und Sets, die in drei Stoffausführungen (leicht, mittel und schwer) erhältlich sind und für Workouts, alltägliche Besorgungen und zum Entspannen entwickelt wurden. Alle drei Ausführungen sind in Standard- und Oversize-Passformen erhältlich.
Was sind die drei Ausführungen von Nike Studio Fleece?
Nike Studio Fleece ist in den Ausführungen leicht (atmungsaktiv, ideal für Lagenlooks und Warm-ups), mittel (perfektes Gleichgewicht aus Komfort und Struktur für den ganzen Tag) und schwer (maximale Wärme und Abdeckung für kältere Umgebungsbedingungen) erhältlich.
Wie sollte ein Nike Studio Fleece sitzen?
Nike Studio Fleece ist in allen drei Ausführungen in Standard- und Oversize-Passformen erhältlich. Wenn du das Fleece unter einer Jacke trägst, bleibst du am besten bei deiner tatsächlichen Größe, damit es nicht zu voluminös wirkt.
Gibt es bei Nike auch Studio-Fleece-Sets?
Du kannst Nike Studio Fleece-Sets in allen drei Ausführungen zusammenstellen, indem du Hoodies oder Rundhals-Tops mit Jogginghosen kombinierst, um so einen einfachen, abgestimmten Look zu kreieren.
In welchen Farben ist Studio Fleece verfügbar?
Die Kollektion besteht aus mehreren Farbvarianten, angeführt von den Styles Total Black und Birch Heather. Die Studio-Fleece-Designs in Total Black werden mit einer verbesserten Färberezeptur hergestellt, wodurch das Produkt weniger verblasst, sodass jedes Teil seiner ursprünglichen Farbe treu bleibt.
Was kann ich gut zu einem Nike Studio Fleece-Hoodie tragen?
Nike Studio Fleece-Hoodies lassen sich gut mit Jogginghosen, Leggings, Bike Shorts und Sneakern kombinieren. Schwere Hoodies lassen sich ganz natürlich unter einem Trenchcoat oder über einem Baselayer tragen. Leichte Hoodies eignen sich als obere Schicht über Activewear oder als Baselayer unter einer Jacke.
Gibt es auch eine Nike Fleece-Variante für Herren?
Ja. Die Nike Solo Fleece-Serie für Herren umfasst sowohl Ober- als auch Unterteile und überzeugt durch eine lockere, modernisierte Passform für ultimativen Tragekomfort.
Wie wasche ich mein Nike Studio Fleece?
Maschinenwäsche kalt, Schonwaschgang, auf links. Verzichte auf Weichspüler. Auf niedriger Stufe im Trockner trocknen oder an der Luft trocknen lassen. Nicht direkt auf der Fleece-Oberfläche bügeln.
Ist Nike Studio Fleece warm genug für den Winter?
Die schwere Ausführung des Studio Fleece eignet sich für frisches bis kaltes Wetter. An sehr kalten oder nassen Wintertagen ist es aber besser, das Produkt unter einer wasserfesten Außenschicht zu tragen, als sich nur auf das Fleece zu verlassen.
Wie exakt passt Nike Studio Fleece?
Ja. Nike Studio Fleece passt in allen drei Ausführungen der jeweiligen Größe entsprechend. Die Größen sind in der gesamten Kollektion einheitlich ausgestaltet, sodass du Ausführungen in derselben Größe kombinieren kannst.
Worin besteht der Unterschied zwischen Nike Dri-FIT Fleece und Studio Fleece?
Nike Dri-FIT Fleece (Teil der Studio-Sport-Linie) ist mit schweißableitender Technologie ausgestattet und eignet sich dadurch besser für aktives Training und Aktivitäten mit hoher Leistungsintensität. Studio Fleece wurde hingegen für höchstmöglichen Tragekomfort und den Alltag entwickelt. Entscheide dich für Dri-FIT, wenn du schwitzen wirst. Für alles andere ist Studio Fleece die richtige Wahl.
Worin besteht der Unterschied zwischen Nike Tech Fleece und Studio Fleece?
Tech Fleece und Studio Fleece wurden für unterschiedliche Ziele entwickelt.
Nike Tech Fleece besteht aus einem doppelseitigen Spacer-Material – außen glatt, innen schwammartig –, um deine Körperwärme zu speichern, ohne dabei zusätzliches Gewicht hinzuzufügen. Es verfügt über ein passgenaues, sportliches Design mit Signature-Details wie gebondeten Besätzen und Reißverschlüssen aus Metall. Es ist fürs Pendeln, Reisen und als aktive Streetstyle-Kleidung gemacht: Wärme, die jede Bewegung mitmacht.
Nike Studio Fleece besteht aus einem mittelschweren, gebürsteten Fleece aus einer Baumwollmischung, bei dem Komfort an erster Stelle steht. Es wurde für Aktivitäten mit geringer Intensität, zum Entspannen und als lässige Alltagskleidung entwickelt.
Kurz gesagt: Greife zu Tech Fleece, wenn du dir für unterwegs eine schlichte leichte Wärme wünschst. Entscheide dich für Studio Fleece, wenn du es dir so bequem wie möglich machen möchtest.