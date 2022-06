Ideen von Nike zu Outfits für Schwangere

Leggings stehen nicht nur bei Schwangeren ganz oben auf der Liste der stylishen und bequemen Hosen und sind daher immer eine gute Wahl. Sie passen sich deinem Körper an und geben dir das Gefühl von stützendem Halt und Sicherheit. Die richtigen Umstandsleggings sollten sich leicht dehnen lassen, da dein Baby (und damit dein Bauch) wächst, und mit jeder Art von stylisher Umstandsmode kombinierbar sein.



Entscheide dich für dein Workout-Outfit für Umstandsleggings, die den gesamten Bauch bedecken. Du hast die Wahl zwischen Hosen mit hohem Bund oder mit flexiblem Bund. Einen flexiblen Bund kannst du nach dem Workout – oder wenn du einfach nicht so viel Druck um den Bauch herum spüren möchtest –, bequem nach unten umschlagen.



Ganz wichtig bei allen Umstandsleggings ist jedoch, sie vor dem Kauf anzuprobieren. Damit stellst du nicht nur sicher, dass sie passen, sondern auch, dass sie bei Bewegungen nicht unangenehm verrutschen. Denk auch daran, beim Anprobieren in die Hocke zu gehen. So kannst du dich davon überzeugen, dass sich der Stoff nicht so weit dehnt, dass er durchsichtig wird. Du kannst das im Spiegel in der Umkleidekabine selbst überprüfen und sicherstellen, dass deine Leggings genau so sind, wie du es dir von einem stylishen Schwangerschaftsoutfit wünschst.