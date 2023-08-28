6 Outfit-Ideen für die Kombi Sandalen und Socken
Stylingtipps
Polstere deine Sandalen mit einem Paar schicker Socken – und hübsche sie mit dem gewissen Etwas auf.
Unter uns: Sandalen und Socken, geht das? Diese Kombi war früher vielleicht der Klassiker beim Camping-Wochenende, doch in letzter Zeit hat sich das Duo zu einem überraschend coolen Mix entwickelt.
Vermutlich bist du es gewohnt, in der Sandalen-Saison deine Füße zu zeigen, doch jetzt kannst du die bequemen Schuhe auch mal ganz anders tragen. Socken sorgen für zusätzlichen Tragekomfort und Behaglichkeit. Zudem helfen sie, Blasen zu vermeiden.
Socken mit Sandalen – egal, ob sportlich, mit Klettverschluss oder einfach nur ein Paar Slides – die Kombi könnte sich schnell zu einem beliebten Outfit-Tipp entwickeln. Minimaler Aufwand, maximale Wirkung – ein Style für lockere Wochenendaktivitäten, entspannte Wanderungen oder gemütliche Nachmittage auf der Couch.
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Socken in Sandalen: 6 Tipps für einen trendigen Look
1. Ganz entspannt
Beim Kaffeeplausch am Wochenende oder beim chilligen Brunch sind lässige Looks gefragt, die bequeme Sportstyles aufpeppen. Ein Hemd über einem T-Shirt ist eine unkomplizierte Variante, die du ganz einfach mit einer eingetragenen Canvas-Hose kombinieren kannst. Wenn das Wetter es zulässt, gehen natürlich auch Shorts!
Dazu noch All-Terrain-Sandalen mit Klettverschluss, schwarze Socken und eine lässige Baseball-Cap – und schon hast du ein tolles Outfit für den Besuch in der Eisdiele oder eine Limonade mit Freund:innen.
2. Mit sportlichem Touch
Fußballtrikots sind eine originelle, individuelle (und schweißableitende) Alternative zum klassischen T-Shirt. Lass dich vom aktiven Vibe anstecken und perfektioniere deinen Look mit einem bequemen und zugleich stylischen Tennisrock.
Plateausandalen sorgen für einen modischen Akzent, besonders wenn du sie mit klassischen weißen Crew-Socken trägst. Beim Einkaufsbummel ist der Look zum Beispiel ideal. Die Weiß-auf-Weiß-Kombi kommt nämlich besonders gut zur Geltung, wenn du an den Schaufenstern vorbeischlenderst.
3. Cool und bequem
Es gibt Tage, da bleibst du auf der Couch und lässt dir alles nach Hause liefern. An solchen Tagen schnappst du dir am besten eine weit geschnittene Jogginghose, ein Crop-Tanktop aus Baumwolle und weiche gepolsterte Socken.
Wenn der Lieferservice klingelt, schlüpfst du dann ganz einfach in ein Paar bequeme Slides und dein Look ist komplett. Hellblaue Socken und beigefarbene Slides schaffen die Balance zwischen zu gewagt und zu normal.
4. Nach dem Match ist vor dem Match
Nach dem Basketballspiel am Wochenende oder dem entspannten Bolzen in der Nachbarschaft tauschst du deine Spielschuhe gegen ein Paar gepolsterte Slides. Du wirst den Extrakomfort lieben, wenn du dir mit deinen Teamkollegen nach dem Training noch einen Snack gönnst. Und vielleicht gibt es ja auch was zu feiern. Die auffälligen Dri-FIT Shorts und das Dri-FIT Tank leiten den Schweiß ab, während du dich nach der Trainingseinheit entspannst.
5. Im Batiklook
Entweder du färbst deine Socken und T-Shirts an einem entspannten Sommernachmittag selbst oder du suchst dir einfach ein paar fertige stylische Batikdesigns aus, um deinen Look abzurunden. Du triffst dich mit Freund:innen zum Abendessen oder ihr geht ein wenig shoppen? Dann kombiniere Sandalen und Batiksocken mit einem taillierten Minikleid und einem rosa Sweatshirt für deinen modischen Auftritt.
6. Goldrichtig
Ein Hauch von schimmerndem Gold verleiht deinem Yoga-Outfit neuen Glanz. Plateausandalen und farblich abgestimmte Crew-Socken setzen verspielte Akzente, die den Spandex-Look aus dem Yogastudio auch für den Smoothie danach im Café salonfähig machen. Mit einer flauschig-warmen Jacke und einem Bucket Hat mit Batikmuster kannst du dem Wetter tapfer trotzen – oder auch der Klimaanlage.
Text: Aemilia Madden