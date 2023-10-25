Nike bringt im Rahmen einer neuen Partnerschaft mit Sabrina Ionescu eine Bekleidungskollektion und Schuhe auf den Markt
Produktneuheiten
Sabrina Ionescu ist die erste Basketballspielerin, die im Rahmen ihrer Signature-Kollektion ein Unisexangebot herausbringt.
Text erstmals veröffentlicht am: 16. März 2023
- Profibasketballspielerin Sabrina Ionescu ist jetzt Teil der Nike Signature-Familie.
- In Zusammenarbeit mit Ionescu bringt Nike eine Bekleidungskollektion, Accessoires sowie den Performance-Basketballschuh Sabrina 1 auf den Markt.
- Dabei handelt es sich um eine Unisexkollektion, die Vorschläge vieler Spielerinnen und Spieler umsetzt.
Nike hat das Ziel, die nächste Generation von Basketballspieler:innen zu unterstützen, und das nicht nur auf dem Spielfeld. Ein Schritt auf diesem Weg ist die neue Partnerschaft mit der Profispielerin Sabrina Ionescu.
"Ionescu ist die erste Basketballspielerin, die zusammen mit NIKE, Inc. im Rahmen ihrer Signature-Reihe eine Unisexkollektion auf den Markt bringt", erklärt Kerry Sobol, VP Global Women’s Team and Organized Sports, in einer Pressemitteilung zur Ankündigung der Partnerschaft. "Wir freuen uns, dass Ionescu mit uns zusammen das Spiel für zukünftige Generationen auch weiterhin mitgestalten wird."
Mit ihrer Partnerschaft ist Ionescu jetzt Teil der Nike Signature-Familie, zu der so große Sportpersönlichkeiten wie Serena Williams und Megan Rapinoe gehören. Ionescus Kollektion besteht aus den hochwertigsten Produkten.
Das gilt auch für den Sabrina 1, den ersten Schuh der Kollektion. Er reflektiert die besonderen Eigenschaften von Ionescus Spiel: rapide Beschleunigung und schnelle Tempowechsel. Und er hält bis zur letzten Spielminute fit. Der Schuh ist leicht und bequem und verleiht Stabilität. Durchgehender Nike React-Schaumstoff und ein zusätzliches Nike Zoom Air-Element im Vorfußbereich sorgen für optimale Dämpfung. Diese Kombination ist nicht nur die Grundlage für höchsten Komfort, sondern sorgt außerdem für Energierückgabe und ein reaktionsfreudiges Laufgefühl. Gleichzeitig wird der Mittelfuß stabilisiert.
Die Stickerei auf dem Sabrina 1 verweist auf Ionescus rumänische Wurzeln und erinnert an die Architektur- und Designtraditionen dieses Landes. Spieler:innen, die beim Spiel immer nach neuen Inspirationen suchen, müssen mit dem Sabrina 1 jetzt nur noch auf ihre Füße blicken. Der schräge, durchbrochene Swoosh ist ein Symbol für die Barrieren, die Ionescu selbst durchbrochen hat.
Zur Auswahl stehen ein Hoodie, T-Shirts, Shorts und eine Cross-Body-Bag im Unisexstil in Erwachsenengrößen. Außerdem umfasst die Kollektion Socken aus mindestens 80 % Recyclingmaterial und mit Dri-Fit ADV-Technologie.
Den Sabrina 1 und die Signature-Kollektion gibt es seit Sommer 2023 auf nike.com und bei ausgewählten Händlern.