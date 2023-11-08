Die Moves? Check. Die Energie? Check. Die Fitness? CHECK.
Entdecke die Outfits, mit denen sich die junge Tänzerin Fleur Zwartkruis auf der Tanzfläche selbstbewusst fühlt.
Ich bin Fleur und 15 Jahre alt. Ich tanze gerne.
Mit frechen Outfits kann ich mich beim Tanzen besser ausdrücken. Das stärkt mein Selbstbewusstsein, verbindet mich mit der Kultur und ist Teil meiner Kunst.
Meine Kleidung soll einzigartig sein und zu meiner Persönlichkeit passen. Das ist mir sehr wichtig.
Ich zeig dir mal die Outfits, in denen ich nicht still sitzen kann!
Auf der Tanzfläche kombiniere ich gerne Baggy Pants — die bequemsten, die ich finden kann — mit einem T-Shirt, das meine Weiblichkeit und meinen Style betont.
Um meinem Outfit noch mehr Coolness zu verleihen, ziehe ich auch gerne mal ein Pullover drüber. Und natürlich runde ich den Look dann noch mit einem Paar Air Force 1 ab.
Wenn ich meinem Look eine noch persönlichere Note verleihen will, trage ich knallige Farben und … ganz wichtig, Accessoires!
Mit der Zeit verändert sich mein Style und ich fühle mich in bestimmten Outfits wohler, als in anderen. Das ist okay. Ich will auf meine ganz eigene Art anders sein. Ich versuche immer so zu sein, wie es sich gerade richtig anfühlt.
Fang am besten bei den Sneakern an, wenn du auf der Suche nach einem neuen Style bist. Die trägst du schließlich oft, wenn du dich gerne bewegst! Ich mag besonders die Dunk und Air Force 1 Sneaker. Aber hey, die Geschmäcker sind verschieden.🫰
Fleur x