Die richtige Kleidung für eine Yoga-Klasse: 5 Outfit-Ideen von Nike

Bei dynamischen Flows gleitest du von einer anspruchsvollen Pose in die nächste. Hier empfiehlt sich Funktionskleidung mit schweißableitenden Eigenschaften. Speziell für Yoga entwickelte Performance-Leggings von Nike bieten Flexibilität und Halt. Kombiniere sie mit einem feuchtigkeitsableitenden Sport-BH mit starkem Halt. So kannst du dich ganz auf deine Flows konzentrieren, ohne dich von deinem Outfit ablenken zu lassen.

Bei kurzen, entspannten Yoga-Einheiten geht es vor allem um Tragekomfort. Hier bieten eine Jogginghose und ein gemütliches Sweatshirt genügend Bewegungsfreiheit und sorgen für die nötige Entspannung. In weit geschnittenen Tops und Hosen kannst du dich optimal dehnen und völlig loslassen. So fühlt sich jede Session wie eine sanfte Umarmung an.

In einem beheizten Studio sind ein Sport-BH und Bike Shorts die optimale Lösung, vor allem wenn sie aus schweißableitenden Materialien bestehen. So bleibst du bei deinem Workout immer angenehm kühl. In diesem minimalistischen und effektiven Outfit kannst du dich ganz auf dein Yoga-Workout konzentrieren.

Wenn du Yoga an der frischen Luft machen möchtest, schütz dich mit einem Longsleeve und einer schicken Sonnenbrille vor der Sonne. Und denk bei Flows am Abend auch an ein leichtes Fleece-Oberteil, falls es kühler werden sollte.

Wir haben hier fünf Vorschläge für dich, damit du dir keine Gedanken mehr über dein Yoga-Outfit machen musst. Damit bist für jedes Yoga-Workout optimal ausgerüstet: