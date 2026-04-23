Nike SB Air Force 1: Der Skate-Schuh mit stilprägender Silhouette

Dieser Schuh kombiniert den klassischen Low Top Look des Air Force 1 mit innovativen Features speziell fürs Skateboarden, darunter ein Air-Element in der Ferse für Aufprallschutz, eine niedrigere Mittelsohle für ein besseres Boardgefühl und ein überarbeitetes Fischgrätenprofil für optimalen Grip und Flexibilität.

Die verstärkte gepolsterte Lasche, die Riemen im Inneren und die Kammern im Kragenfutter sorgen für ein sicheres Tragegefühl auf dem Board – unabhängig davon, ob die Schuhe geschnürt oder ungeschnürt getragen werden. Das überarbeitete Zehenprofil und die strapazierfähigen, gedrehten Nähte sorgen für die entscheidende Kontrolle, die Skater:innen aller Leistungsstufen benötigen.

Diese Innovationen basieren auf dem Feedback des Nike SB Teams zu frühen Samples. So konnte ein Design geschaffen werden, das hohen Tragekomfort bietet und sofort einsatzbereit ist, während der klassische Style des Original-Designs beibehalten wurde.

"Wir wollten die richtige Balance finden, mit der wir Skateboarder:innen glücklich machen und gleichzeitig die Ikone bewahren", sagt Mau Rosillo, Mitglied des Color Design Teams von Nike. „Das Designteam hat jedes Performance-Detail – die Mittelsohle, die Außensohle, das Profil und das Obermaterial – berücksichtigt und in den Air Force 1 integriert. Wenn wir das eine oder das andere vernachlässigt hätten, wären wir nicht so weit gekommen.“