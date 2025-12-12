Die Nike Mind-Technologie: Das erste große Projekt des Nike Mind Science Department
Produktneuheiten
Der neue Schuh wurde für das Tragen vor und nach dem Spiel konzipiert, um Athlet:innen dabei zu helfen, sich ruhig, fokussiert und präsent zu fühlen.
Es ist kein Geheimnis, dass konsequentes Training und starke Disziplin gute Athlet:innen hervorbringen. Außergewöhnliche Leistung erfordert jedoch eine oft unterschätzte Fähigkeit: die mentale Stärke und das Selbstvertrauen, um mit dem Druck im Wettkampf fertig zu werden.
Um Athlet:innen dabei zu helfen, diese Fähigkeiten zu verbessern, hat das Nike Mind Science Department in den letzten Jahren die unbewussten Aspekte der Sportvorbereitung, Leistung, Regeneration und des Mindsets untersucht – sowie die Art und Weise, wie Produkte mit diesen Elementen interagieren können, um sowohl die körperlichen als auch die mentalen Bedürfnisse von Athlet:innen zu erfüllen. Sie wandten neueste Erkenntnisse der sensorimotorischen Neurowissenschaft an, um Athlet:innen besser zu verstehen – mit dem Ziel, Lösungen zu finden, die optimales Training, mentale Höchstleistung und eine effektivere Regeneration ermöglichen können.
Das Ergebnis dieser Arbeit ist die Nike Mind-Technologie, die in eine neue Footwear-Linie integriert wurde: Die ersten Nike Schuhe, die Neurowissenschaft und Design verbinden, um Athlet:innen sowohl bei ihrer Pre-Game-Routine als auch bei der Post-Game-Regeneration danach zu unterstützen.
"Nike Mind ist ein neues, sensorisch basiertes Schuhkonzept, das den Fuß, Körper und Geist weckt", sagt Eric Avar, VP, Creative Director, Innovation. "Der Schuh stellt ein neues Leistungsparadigma dar und zeigt, wie wir Athlet:innen in Zukunft verbessern könnten."
Die Nike Mind-Technologie
Die gleiche Technologie für zwei unterschiedliche Styles: der Mind 001 Schuh und der Mind 002 Sneaker. Sie werden im Januar 2026 in den Damen- und Herrengrößen in Stores und online erhältlich sein – perfekt für die Pre-Game- und Post-Game-Routine.
Beide Modelle verfügen über das Nike Mind-System, das aus 22 anatomisch geformten Druckpunkten an der Schuhsohle besteht. Sie bewegen sich unabhängig voneinander in einem kolbenartigen Rhythmus, um wichtige Druckpunktbereiche zu aktivieren, die mit sensorischen Regionen des Gehirns verbunden sind. Die Druckpunkte in Nike Mind interagieren mit den Rezeptoren an der Fußsohle und verstärken die Wahrnehmung unter dem Fuß, sodass bei jedem Schritt ein einzigartiges sensorisches Erlebnis entsteht.
Bei der Entwicklung nutzten Neurowissenschaftler:innen des Nike Mind Science Department mechanische Sensoren, elektrische Muskelaktivität und Hirnrhythmen, um die Wirkung der Nike Mind-Technologie auf das Nervensystem und das Gehirn zu untersuchen. Sie fanden heraus, dass das besondere, über die Füße wahrnehmbare Gefühl die Sinne der Athlet:innen stimuliert, die Verbindung zwischen Körper und Geist stärkt und gleichzeitig Stabilität, Bewegungseffizienz, Fokus und Achtsamkeit verbessert – und ihnen dabei hilft, präsenter im Hier und Jetzt zu sein. Das Nike Mind System kann dabei helfen, das sogenannte "Default Mode Network" herunterzufahren. Indem es das sensorimotorische Netzwerk des Gehirns aktiviert, hilft es Athlet:innen dabei, sich besser zu fokussieren und weniger abgelenkt zu sein.
"Seit 45 Jahren erforscht Nike den Körper in Bewegung – wie Muskeln arbeiten, wie sich Gelenke bewegen, wie Sauerstoff die Performance steigert", sagt Dr. Matthew Nurse, VP, Chief Science Officer, NIKE, Inc. "Jetzt erweitern wir unsere Forschung auf den Geist. Indem wir Wahrnehmung, Aufmerksamkeit und sensorisches Feedback erforschen, können wir erkennen, wie eng Gehirn und Körper zusammenarbeiten. Es geht nicht nur darum, schneller zu laufen – es geht darum, präsenter, fokussierter und belastbarer zu sein. Das ist die nächste Stufe der Performance."
Bewusstes Designs für ein intensiveres sensorisches Erlebnis
Im Designprozess wurden alle Materialien und Details sorgfältig ausgewählt, um das sensorische Gefühl beim Tragen zu verbessern und die bahnbrechende Innovation des Schuhs zu präsentieren. Statt Geschwindigkeit oder Dynamik auszustrahlen, wurde das Design beider Modelle bewusst neutraler gehalten, um Athlet:innen zu helfen, einen Gang zurückzuschalten und im Hier und Jetzt präsent zu sein.
Der Mind 001 Schuh setzt auf unkomplizierten Komfort – damit Athlet:innen ihn mühelos an- und ausziehen können. Perforierte Materialien sorgen für Tragekomfort und Atmungsaktivität, und ein weicher Überzug ermöglicht die dynamische Bewegung der Druckpunkte und sorgt so für ein intensiveres sensorisches Erlebnis. Der Schuh erscheint in vier Farben.
Der Mind 002 setzt auch auf Atmungsaktivität und Tragekomfort. Der Sneaker hat Schnürsenkel, die den Fuß näher an der Plattform fixieren – für eine stärkere Verbindung und ein stärkeres Gefühl. Für zusätzlichen Komfort und ein verbessertes sensorisches Erlebnis werden weiche, atmungsaktive Materialien verwendet. Eine geformte Fersenkappe und Einlegesohle sowie eine Zuglasche an der Rückseite der Ferse erleichtern das An- und Ausziehen. Der Sneaker erscheint zunächst in vier Farben.
Nike Mind Produkte sind ab Januar 2026 erhältlich. Sie werden in Größen für Erwachsene ab 95 $ angeboten.