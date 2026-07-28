Jetzt neu: Die erste Nike Signature Collection von Keely Hodgkinson mit Laufschuhen und -Kleidung

Die erfolgreiche Mittelstreckenläuferin Keely Hodgkinson bringt ihre erste Nike Signature-Kollektion auf den Markt
Produktneuheiten
Die Mittelstreckenläuferin Keely Hodgkinson hat ihre erste Signature-Schuh- und Bekleidungskollektion von Nike auf den Markt gebracht. Das Keely Hodgkinson Signature Athlete Pack präsentiert ihre persönliche Interpretation von vier beliebten Nike Laufschuhen für Straßenlauf und Laufbahn: Vomero Plus, Pegasus 42, Vaporfly 4 und Victory 2. Die dazugehgörige Bekleidungskollektion bietet Oberteile und Shorts mit den innovativen Materialtechnologien AeroSwift und Nike Pro Sculpt. Die Kollektion wurde am 16. Juli 2026 weltweit auf Nike.com und in ausgewählten Retail Stores gelauncht.
Wichtigste Punkte auf einen Blick
- Die gefeierte britische Mittelstreckenläuferin Keely Hodgkinson hat ihre erste Nike Signature-Schuh- und Bekleidungskollektion auf den Markt gebracht. Sie zeichnet sich durch markante, elegante schwarze Designs mit kontrastreichen Akzenten in Metallic Gold aus.
- Die Schuhkollektion umfasst neu interpretierte Colorways für die legendären Straßenlauf-, Leichtathletik- und Wettkampfschuhe Vomero Plus, Pegasus 42, Vaporfly 4 und Victory 2.
- Die dazugehörige Bekleidungskollektion umfasst zwei Shorts-Sets mit den Nike Materialtechnologien AeroSwift und Nike Pro Sculpt.
- Die Kollektion ist seit ihrer weltweiten Markteinführung am 16. Juli 2026 auf Nike.com und in ausgewählten Retail Stores erhältlich.
Wer ist Keely Hodgkinson?
Keely Hodgkinson ist eine gefeierte britische Mittelstreckenläuferin aus Greater Manchester, England, die für ihre Schnelligkeit und ihren Laufstil bekannt ist. Sie ist eine der schnellsten Mittelstreckenläuferinnen ihrer Zeit, seit 2019 Nike Athletin und arbeitet mit den Forscher:innen und Designer:innen von Nike zusammen, um Produkte für Spitzen- und Freizeitläufer:innen zu entwickeln. Die Keely Hodgkinson Kollektion ist ihr erstes Nike Signature-Pack.
Welche Laufschuhe trägt Keely Hodgkinson und warum?
Die ausgewählten Laufschuhe dieser Kollektion eignen sich hervorragend für alle Aspekte des Trainings und Wettkampfs auf der Straße oder der Laufbahn. Hier findest du eine Übersicht darüber, welche Schuhe Hodgkinson für welchen Zweck trägt, vom täglichen Training bis hin zum Wettkampftag.
- Regenerationsläufe: Für einen Regenerationslauf nimmt Hodgkinson den Vomero Plus. Der Vomero Plus ist für sein extrem gedämpftes Tragegefühl und seine weiche, durchgehende ZoomX-Mittelsohle bekannt und wurde von Frauen für Frauen entwickelt.
- Tägliches Training: Hodgkinsons bevorzugter Laufschuh für das tägliche Training ist der Pegasus 42, der dank seines geschwungenen, durchgehenden Air Zoom-Elements und der Mittelsohle aus ReactX-Schaumstoff besonders reaktionsfreudig ist. Diese Konstruktion verleiht dem Schuh seine kraftvolle Energierückgabe, was beim täglichen Training von Vorteil ist.
- Intervalltraining und Wettkampftag: Der Vaporfly 4 ist Hodgkinsons erste Wahl für das Intervalltraining, da er dank der durchgehenden Flyplate aus Carbonfaser und der ZoomX-Dämpfung ein kraftvolles, dynamisches Laufgefühl bietet. Der Vaporfly 4 ist der ideale Laufschuh, sowohl für Langstrecken-Rennen als auch für Sprints.
- Laufbahnrennen: Für Mittelstreckenrennen auf der Laufbahn trägt Hodgkinson ihre Victory 2 Spikes, die mit innovativer Nike Air Technologie ausgestattet sind. Die Schuhe haben ein Air Zoom-Element sowie ZoomX-Schaumstoff und eine Carbonfaserplatte für ein kraftvolles und stabiles Laufgefühl.
Keely Hodgkinson Kollektion: Ausgewählte Laufbekleidung
Neben den Laufschuh-Optionen bietet die Keely Hodgkinson Kollektion eine kleine Auswahl an passender Bekleidung für einen Komplettlook. Die AeroSwift- und Pro Sculpt-Sets bestehen aus innovativen Nike Materialien und spiegeln den Stil der berühmten Sportlerin wider – mit der Funktionalität, die Läufer:innen brauchen.
AeroSwift-Set : Fühl dich wie Hodgkinson, wenn du das AeroSwift-Kurzoberteil mit Tasche und die engen 12,5 cm langen Shorts anziehst. Diese hochwertigen Performance-Kleidungsstücke sind alles andere als basic. Dank der Dri-FIT ADV-Technologie sorgt dieses Set auch in der Sommerhitze für ein kühles, trockenes Tragegefühl. Praktische Aufbewahrungstaschen bieten Platz für alles, was du am Wettkampftag brauchst, während die Passform jedes Teils dafür sorgt, dass es an Ort und Stelle bleibt und du dich wohl fühlst.
Nike Pro Sculpt-Set : Für alle, die mehr bedecken möchten, bietet die Kollektion das Nike Pro Sculpt-Longsleeve und die 12,5 cm langen Pro Sculpt-Shorts. Die farblich abgestimmten Grafiken und der auffällige Swoosh aus Satin sind alles andere als gewöhnlich. Dezente Designdetails, darunter ihr Nike Signature-Tornado-Logo, erinnern an die Namensgeberin des Sets.
Das Signature-Design der Keely Hodgkinson Kollektion
Das anspruchsvolle Design der Kollektion setzt ein klares Statement und spiegelt die Leistung und Persönlichkeit der Nike Athletin wider. Das schwarze Design der Kollektion ist eine Anspielung auf Hodgkinsons unerschütterliches Selbstvertrauen und ihre Kontrolle, während die Akzente in Metallic Gold, die jedes Teil der Kollektion auszeichnen, ihren Stil, ihren Mut und ihre Erfolge unterstreichen. Zu den weiteren Details gehören abnehmbare KH-Charms an den Laufschuhen.
Die Nike Athletin war maßgeblich an der Entwicklung und dem Design der Kollektion beteiligt und lieferte den Forscher:innen und Designer:innen von Nike hilfreiche Erkenntnisse, um die Bedürfnisse von Freizeit- und Spitzenläufer:innen zu berücksichtigen.
"Meine eigene Nike Kollektion zu haben, ist ein wahr gewordener Traum", sagt die Nike Athletin, die als eine der schnellsten Läuferinnen im 800-Meter-Lauf bekannt ist. "Ich hoffe, jedes Mädchen, das sie sieht, weiß: Es lohnt sich, große Träume zu verfolgen. Mit harter Arbeit und dem Glauben an sich selbst ist alles möglich."
Die Keely Hodgkinson Kollektion ist seit dem 16. Juli 2026 weltweit auf Nike.com und in ausgewählten Retail Stores erhältlich.
FAQ zur Keely Hodgkinson Kollektion
Was ist die Keely Hodgkinson Collection?
Die Keely Hodgkinson Kollektion ist die erste Signature-Kollektion der Nike Athletin und besteht aus vier verschiedenen Laufschuhen und ausgewählten dazu passenden Kleidungsstücken.
Welche Laufschuhe gehören zur Kollektion?
Die Keely Hodgkinson Kollektion umfasst den Vomero Plus, den Pegasus 42, den Vaporfly 4 und den Victory 2.
Welche Performance-Bekleidung bietet die Keely Hodgkinson Kollektion?
Die ausgewählten Kleidungsstücke der Keely Hodgkinson Kollektion bestehen aus zwei Sets: dem AeroSwift-Kurzoberteil mit Tasche und engen 12,5 cm langen Shorts sowie dem Nike Pro Sculpt-Longsleeve mit 12,5 cm langen Shorts.
Was ist der Nike Victory 2?
Der Nike Victory 2 ist ein Langstrecken-Spike, der auf Geschwindigkeit ausgelegt und ideal für Mittelstreckenläufer:innen ist, die Rekorde brechen wollen. Darüber hinaus ist der Victory 2 federnd und stabil, zwei vorteilhafte Eigenschaften bei längeren Strecken.
Wo kann ich die Keely Hodgkinson Kollektion kaufen?
Du kannst die Keely Hodgkinson Kollektion auf Nike.com und in ausgewählten Retail Stores auf der ganzen Welt kaufen.