Mit der Nike Football x LEGO® Collection für Kinder macht Fußball noch mehr Spaß
Produktneuheiten
Nike Football und The LEGO Group haben sich für eine inspirierende Kollektion für Kids zusammengetan, die den Fußball feiert. Beliebte Nike Fußballschuhe, der legendäre Air Max 95 sowie Fußballtrikots und Sportswear treten in einem verspielten LEGO® Look auf.
- Die Nike Football x LEGO®-Kollektion umfasst fantasievolle Fußballschuhe sowie vom Fußball inspirierte Schuhe und Bekleidung für Kinder mit auffälligen Farben, lustigen Grafiken und auffälligen Tier-Prints und -Mustern, die von LEGO-Kreationen inspiriert wurden.
- Die Kollektion umfasst die Fußballschuhe Jr. Mercurial und Jr. Tiempo Streetgato, zwei neue kinderfreundliche Versionen des Air Max 95, Fußballtrikots und vom Fußball inspirierte Sportbekleidung.
- Die Trikots und Shorts sind mit der leistungsstarken Aero-FIT-Kühltechnologie von Nike ausgestattet, um Kinder kühl und trocken zu halten, während der neue Mercurial-Schuh mit geschwindigkeitsorientierter Performance-Technologie ausgestattet ist.
- Die Kollektion ist seit dem 4. Juni 2026 weltweit auf nike.com, LEGO.com und bei ausgewählten Einzelhändlern erhältlich.
Mit der aufregenden Fußballsaison im Sommer 2026 können Kinder jetzt mit der Nike x LEGO® Football Collection, die ab sofort weltweit erhältlich ist, mitmischen. Diese neueste Zusammenarbeit zwischen Nike und der LEGO Group verleiht der Nike-Fußballausrüstung eine kreative, verspielte und energiegeladene Note und ermutigt Kinder, ihr einzigartiges Ich durch leuchtende Farben und markantes Design auszudrücken. Die Kollektion kombiniert innovative LEGO-Designs mit Nike-Performance-Technologie in Form von Schuhen und Sportbekleidung und bietet so für alle jungen Fußball- und/oder LEGO-Fans etwas.
Im Rahmen der Markenkampagne sind die legendären Minifiguren die Stars der Show, die in Nike-Fußballausrüstung aus der neuen Kollektion gekleidet sind.
„Nike stand schon immer für kreativen, instinktiven Fußball“, sagt Andre Simmons, Creative Director of Brand Initiatives bei Nike. „Wir möchten, dass Kinder daran erinnert werden, dass Fußball Spaß macht. Für langjährige Fans soll es eine Erinnerung an die Freude sein, die sie empfanden, als sie ihre Lieblingsspieler diese unglaublichen Dinge tun sahen. Hier ist für alle etwas dabei.“
Was ist in der Nike Football x LEGO® Collection enthalten?
Die Kollektion für Kinder umfasst zwei verschiedene Arten von Fußballschuhen, zwei neue Versionen des beliebten Air Max 95 Lifestyle-Sneakers, Fußballsets, Trikots, Shorts, Sportbekleidung und Accessoires.
Fußballschuhe
Diese beiden Fußballschuh-Silhouetten sind der Mittelpunkt der Kollektion und eine kinderfreundliche Variante zweier ikonischer Modelle von Nike Fußballschuhen. Sie tragen dazu bei, eine neue Generation von Fans zu ermutigen, sich mit dem Sport zu verbinden und den Fußball zu ihrem eigenen zu machen, während sie gleichzeitig ihre spielerische Energie und Kreativität zum Ausdruck bringen.
Jr. Mercurial Vapor Pro und Academy: Die Schuhe Jr. Mercurial Vapor Pro und Academy sind auf Geschwindigkeit ausgelegt und fallen auf. Er ist für das Spielen auf normalem Rasen und verschiedenen Outdoor-Belägen vorgesehen. Der Schuh ist mit einer Panther-Grafik aus LEGO® Steinen versehen und in Hot Pink mit einem orangefarbenen Swoosh oder in Purple mit einem neongrünen Swoosh erhältlich.
Jr. Tiempo Streetgato: Der Jr. Tiempo Streetgato setzt mit seinem Streetstyle-Flair, den auffälligen LEGO-Steine-Prints und den Metallic-Details auch in Orange, Schwarz und Weiß ein markantes Statement. Im Gegensatz zum Jr. Mercurial Vapor Pro und Academy ist der Jr. Tiempo Streetgato jedoch für Small-Sided-Spiele und Indoor-Spiele konzipiert.
Lifestyle-Schuhe
Zwei neue kinderfreundliche Versionen des legendären Air Max 95 fangen die Fußballkultur ein.
Kleidung
Passende Fußballtrikots und Sportbekleidung sorgen dafür, dass Kinder auf dem Spielfeld gut aussehen und sich cool, bequem und selbstbewusst fühlen.
Aero-FIT Match-Kits: Mit Nike Aero-FIT – der innovativen Kühltechnologie der Marke – halten diese Kits Kinder kühl und trocken, während sie den ganzen Tag spielen. Die passenden Trikots und Shorts verfügen über Designelemente wie Grafiken mit Jaguaren und Pfeilgiftfröschen, LEGO-Stein-Muster und schimmernde Badge-Details. Der LEGO-Einfluss zeigt sich außerdem in von LEGO-Minifiguren inspirierten Elementen und lebensechten LEGO-Steinmustern, die Fotos ähneln.
Hollywood-Keeper-Trikot: Mit seinem von LEGO-Steinen inspirierten Muster ist dieses exklusive Trikot das Highlight der Bekleidungskollektion.
Sportbekleidungsdesigns und Accessoires: Weitere Sportbekleidung, zu der es in den kommenden Wochen weitere Details geben wird, rundet die Kollektion ab.
Wo kaufen
Die Nike Football x LEGO® Collection ist nach ihrer weltweiten Veröffentlichung am 4. Juni 2026 jetzt auf nike.com, LEGO.com und bei ausgewählten Einzelhändlern erhältlich.
FAQ
Welche Schuhe sind in der Nike x LEGO® Collection enthalten?
Die Nike Football x LEGO® Collection umfasst zwei neue Nike Fußballschuhe für Kinder: den Jr. Mercurial und den Jr. Tiempo Streetgato. Darüber hinaus umfasst die Kollektion zwei neue Versionen des Nike Air Max 95 in Kindergrößen.
Was ist die Aero-FIT-Technologie?
Aero-FIT, das in den Trikots und Shorts von Nike x LEGO zu finden ist, ist die innovative Kühltechnologie von Nike, die dich kühl und trocken hält, wenn du schwitzt. Das erstklassige Performance-Material besteht vollständig aus Textilabfällen und ist zudem umweltfreundlich.
Wo kann ich die Nike x LEGO® Fußball-Kollektion kaufen?
Die Nike x LEGO Fußballkollektion ist auf nike.com, LEGO.com und in ausgewählten Retail Stores erhältlich.
Ist die Nike x LEGO® Fußball-Kollektion auch außerhalb der USA erhältlich?
Ja, diese Kooperation von Nike und Lego ist weltweit erhältlich.