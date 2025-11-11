Wir stellen vor: die Nike ACG Lava Loft Jacke – wo bahnbrechende Produktinnovationen auf Praktikabilität und Funktionalität treffen
Produktneuheiten
Lava Loft wurde entwickelt, um Wärme, Komfort und eine hohe Anpassungsfähigkeit unter extremen Trail-Bedingungen zu bieten. Es ist das Ergebnis der datengesteuerten Forschung, technologischen Innovation und umfangreichen Praxistests von Nike ACG.
- Nike ACG bringt die 10-Unzen-Lava-Loft-Jacke mit 700-Fill-Füllung auf den Markt, die Wärme, Atmungsaktivität und Schutz vor den Elementen bietet – alles, was Sportler:innen brauchen, um sich an die Umweltbedingungen auf den Trails anzupassen.
- Die Lava Loft Jacke ist das Ergebnis umfangreicher Forschung und vieler Tests durch Sportler:innen sowie der Nike Running Innovation und damit die perfekte Feldjacke für Trailläufer:innen.
- Die ultraleichte Jacke passt in ihre eigene Tasche und eignet sich daher ideal für gepäckarme Trips, wenn Outdoor-Aktivitäten auf dem Reiseplan stehen.
- Lava Loft ist ab dem 1. Januar 2026 weltweit auf nike.com und bei ausgewählten Einzelhändlern erhältlich.
Outdoor-Sportler:innen, die sich schon auf den Winter 2026 auf den Trails vorbereiten, haben ein neues Must-have auf ihrer Packliste: die Nike ACG Lava Loft Jacke. Mit einem Gewicht von nur 10 Unzen wurde die Jacke mit 700-Fill-Füllung mit Wärme, Atmungsaktivität und Schutz vor den Elementen im Sinn entwickelt – alles, was Sportler:innen brauchen, um sich an eine Vielzahl von Bedingungen auf den Trails anzupassen.
Die Anpassungsfähigkeit der Lava Loft Jacke in extremen Klimazonen ist auf eine datengesteuerte Kombination aus Nike Isolierung, Belüftung und anderen Technologien zurückzuführen. Die Lava Loft Jacke wurde auf der China International Import Expo 2025 in Shanghai vorgestellt und ist ein wahres Beispiel dafür, wie Nike Running Innovation auf den abenteuerlichen Geist von ACG trifft.
Jedes Detail der Jacke wurde auf der Grundlage von Forschung und Prototypenentwicklung sorgfältig konzipiert. Die Nike-ACG-Designer im Nike Sports Research Lab identifizierten zunächst die Stellen, an denen Trailläufer:innen am meisten Kälteschutz und Feuchtigkeitsableitung benötigen, und zwar durch ein detailliertes Bodymapping-System. Forscher:innen und Sportler:innen verbrachten anschließend Hunderte von Stunden damit, die Jacke ausgiebig zu testen, um die genaue Platzierung der Nike AeroLoft-Perforationen zu bestimmen und so die ideale Menge an Atmungsaktivität und Wärme zu bieten.
Der Schutz vor den Elementen war auch der Schlüssel zum durchdachten und technologisch modernen Design von Lava Loft. Die orange-khakifarbene Außenschicht der Jacke besteht aus einer Kombination aus Materialien, die nassen Wetterbedingungen standhalten und den Träger den ganzen Tag über bequem und trocken halten.
Bemerkenswert ist, dass all diese Funktionen in einer Jacke mit einem Gewicht von nur 283 g verpackt sind. Das vielleicht einzigartigste Merkmal der Lava Loft Jacke ist ihre leichte Verstaubarkeit: Die Jacke passt leicht in ihre eigene Tasche, auf der die Botschaft „Pack it in. Pack it out.“ steht.
Das Engagement von Nike für bahnbrechende technologische Innovationen, die durch umfangreiche Forschung und Tests erreicht wurden, geht über die Nike ACG Lava Loft Jacke hinaus. Weitere Beispiele sind der Laufschuh Nike ACG Ultrafly, der mehr als 13 Testrunden durchlaufen hat, der Nike Radical AirFlow, eine bahnbrechende Materialtechnologie zur Bekämpfung extremer Hitze, die Läufer:innen vielfach beeinträchtigt, und das All Conditions Racing Department, eine Gruppe von Elite-Athlet:innen, die sich der Druckprüfung jeder einzelnen Nike-ACG-Ausrüstung verschrieben haben.
Die Nike ACG Lava Loft Jacke wird Anfang 2026 weltweit auf nike.com und bei ausgewählten Händlern erhältlich sein.