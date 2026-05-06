Für Sportler:innen, die es wagen, ihren eigenen Step-Back-Jumper wie den von Luka Dončić zu machen, bringt Jordan Brand den Luka 5 heraus. Die neueste Version ist der gleiche Luka, den die Fans lieben, aber mit wichtigen Verbesserungen, die den Sportler:innen dabei helfen, die zentralen Bewegungen des Starspielers nachzuahmen.

Diese Bewegungen werden durch mehrere zusätzliche Technologien unterstützt. Dazu gehört der erste durchgehende Zoom Strobel der Luka-Signaturlinie, der den Fuß mit mehr Kraft nach vorne treibt. Ein ISOband, das nahtlos in den Schuh integriert zu sein scheint, sorgt für mehr Stabilität und Kontrolle und ermöglicht gleichzeitig das Abstoßen aus mehreren Winkeln. Die ultraweiche Zwischensohle aus Cushlon-3.0-Schaumstoff fühlt sich an, als würde man auf Wolken laufen.