Nike SB stellt seinen ersten Schuh im Rahmen der Partnerschaft mit Leo Barker vor

Für den modischen Touch sorgen die Paspelierung und die Fersenschlaufen mit den farblich abgestimmten "Leo"-Monogrammen. "Die Overlays mit der Zehenkappe bestehen aus drei Schichten, es dauert also lange, bis sie durchgescheuert sind. Die dreifachen Nähte an den Zehen tragen wirklich zur Strapazierfähigkeit bei", sagt Baker. "Ich wollte einen Schuh, der lange hält, mit dem man aber trotzdem gut skaten kann. Da kommt diese neue vulkanisierte Cupsohle genau richtig. Dieser Schuh ist einfach ein Traum. Ich bin wirklich stolz darauf."

Der Nike SB React Leo ist ab 15. September auf nike.com und in ausgewählten Skateshops erhältlich.