Nike SB stellt seinen ersten Schuh im Rahmen der Partnerschaft mit Leo Barker vor

Nike SB stellt seinen ersten Schuh im Rahmen der Partnerschaft mit Leo Baker vor
Produktneuheiten
Der Schuh mit dem Namen Nike SB React Leo kombiniert Strapazierfähigkeit mit hoher Funktionalität.
Veröffentlichung des Originalinhalts: 12. September 2023
Als ersten Teil seiner Partnerschaft mit dem Profi-Skateboarder Leo Baker präsentiert Nike SB den Nike SB React Leo, einen genderneutralen Schuh, der Strapazierfähigkeit mit moderner Technologie verbindet.
"Ich wollte einen funktionalen Schuh mit modischen Momenten und Vibes, der aber letztendlich ein toller Skateschuh ist", sagt Baker.
Das Obermaterial des Nike SB React Leo besteht aus hochwertigem Leder, das an besonders stark beanspruchten Bereichen für zusätzliche Strapazierfähigkeit mit Wildleder überzogen ist. Durch das Mid-Top-Design fühlt sich der Schuh eingetragen an. So ermöglicht er dir, den Trick, an dem du gerade arbeitest, sofort zu perfektionieren.
"Eine dreifach verstärkte Naht im Ollie- und Zehenbereich, eine hybride vulkanisierte Cupsohle und eine reaktionsfreudige Nike React-Mittelsohle sorgen für Grip, Boardgefühl und reaktionsfreudige Aufpralldämpfung", so Nike in einer Pressemitteilung zur Ankündigung des Schuhs.
Für den modischen Touch sorgen die Paspelierung und die Fersenschlaufen mit den farblich abgestimmten "Leo"-Monogrammen. "Die Overlays mit der Zehenkappe bestehen aus drei Schichten, es dauert also lange, bis sie durchgescheuert sind. Die dreifachen Nähte an den Zehen tragen wirklich zur Strapazierfähigkeit bei", sagt Baker. "Ich wollte einen Schuh, der lange hält, mit dem man aber trotzdem gut skaten kann. Da kommt diese neue vulkanisierte Cupsohle genau richtig. Dieser Schuh ist einfach ein Traum. Ich bin wirklich stolz darauf."
Der Nike SB React Leo ist ab 15. September auf nike.com und in ausgewählten Skateshops erhältlich.